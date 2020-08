Friagem: Bombeiros já atenderam 18 ocorrências por causa de ventania na Capital

Com a chegada da frente fria que veio antecedida por uma forte ventania no Acre, o Corpo de Bombeiros informou que, até as 21h45 desta quinta-feira (20), a corporação havia atendido 18 ocorrências causadas pela ventania. “Quedas de árvores ou queda iminente”, explicou o major Claudio Falcão.

Mais cedo, a Defesa Civil Municipal alertou para a possibilidade destas ventanias, o coronel George Santos, coordenador do órgão, publicou um vídeo onde repassou algumas orientações para a população, justamente pela possibilidade de queda de árvores, destelhamento de casas e quedas de outdoors, que podem comprometer a fiação elétrica e provocar acidentes.

