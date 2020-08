Galvez mira classificação. Estrelão quer a liderança isolada do Grupo A

Os duelos começam a partir das 15h deste sábado, no estádio Florestão, quando o Andirá encara o Galvez. Logo depois, às 17h, o Rio Branco busca o terceiro triunfo no returno contra o Humaitá

O Campeonato Acreano terá uma rodada decisiva para boa parte dos clubes neste final de semana. Os duelos começam a partir das 15h deste sábado, no estádio Florestão, quando o Andirá encara o Galvez. Logo depois, às 17h, o Rio Branco busca o terceiro triunfo no returno contra o Humaitá.

O Morcego aparece na vice-liderança do grupo A e se aprontar para cima do Imperador vai embolar de vez a briga por duas vagas da chave às semifinais do returno. O técnico andiraense Diogo Porcino, para o compromisso, deve armar um Morcego cauteloso, assim esperando pela iniciativa do adversário durante o transcorrer da partida. O Morcego ganhou nove dias de folga na tabela de jogos antes de encarar o Galvez e aproveitou esse espaço de tempo para ajustar sua equipe da melhor maneira possível, pois uma vitória contra o Imperador Galvez deixará o time pertinho da classificação às semifinais do returno. O lateral esquerdo Virgílio não esconde que o time está motivado e a senha para vencer o confronto deste sábado será jogar no erro do Galvez.

Galvez mira classificação

No Imperador Galvez, equipe que lidera o grupo B, a ordem do técnico Zé Marco é vencer o Andirá para carimbar a vaga nas semifinais do returno. Segundo o treinador, com a liderança e a vaga nas semifinais encaminhada, isso em caso de vitória contra o Morcego, o Imperador terá tranquilidade para encarar os dois clássicos contra Atlético-AC e Rio Branco-AC.

Com três gols na vitória elástica por 7 a 0 sobre o São Francisco, o meia Felipe espera uma outra boa apresentação para se firmar de vez entre os titulares do Galvez nesta temporada. O meia explica que encara todos os jogos como uma final, não diferente do Galvez, assim acreditando que o time possa carimbar mais uma vitória na temporada.

Arbitragem

O confronto entre Galvez e Andirá terá no apito Julian Negreiro, auxiliado por Renner Santos e Antônio Neilson. O quarto árbitro será Marcelo Oliveira e o árbitro reserva Antônio Marivaldo.

