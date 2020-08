Garota de 4 anos é resgatada em alto-mar montada em uma boia de unicórnio

Uma cena inusitada e preocupante viralizou, nessa terça-feira (25/8), nas redes sociais. O motivo: uma garotinha de apenas 4 anos foi resgatada por um barco após ser encontrada à deriva montada em uma boia de unicórnio.

De acordo com informações do Greek City Times, a menina estava a cerca de 800 metros da costa de Antirio, na Grécia. O caso ocorreu no último domingo (23/8).

Os pais da criança pediram ajuda após notarem o sumiço da filha. O resgate foi feito pela balsa “Salaminomachos” que fazia o transporte de pessoas entre ilhas. A menina foi devolvida aos pais sem qualquer ferimento.

Grigoris Karnesis, comandante da Salaminomachos, recusou o título de “herói” após o caso repercutir na imprensa do mundo todo. Ele afirma que só fez o que qualquer pessoa faria.

“Sou obrigado a fazer isso, não por causa da natureza do meu trabalho, mas como pessoa. Não há necessidade de alguém me agradecer. Eu fiz algo que qualquer um de nós faria”, afirmou o capitão à ABC News.

