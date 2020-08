Gasolina chega a R$ 5,70 e cruzeirenses fazem manifestação contra alto valor

Na última semana, a Petrobras anunciou um aumento de 6% no valor da gasolina e 5% no diesel. O reajuste começou a valer a partir da última sexta-feira, 21. A estatal anunciou que a elevação nos valores se deu devido a alta do câmbio nos últimos dias.

Este aumento já chegou nos postos de combustíveis de Cruzeiro do Sul durante o final de semana. Na cidade, a gasolina teve um aumento de mais de R$0,20, passando para R$ 5,70 em alguns postos.

Nesta segunda-feira, 24, manisfestantes estiveram em frente o Ministério Público cobrando uma posição do órgão quanto ao “cartel” que instalou-se no município, já que de acordo com alguns manifestantes.

“Ninguém aguenta mais pagar o gás, a energia, a cesta básica e a gasolina mais cara do Brasil. As pessoas estão cansadas da exploração cometida por alguns empresários de nossa cidade e exigimos resposta do Ministério Público do Acre”, disse José Maria, líder comunitário e um dos que participam do manifesto.

