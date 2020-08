Geisy Arruda aparece seminua na banheira e acaba mostrando partes íntimas

Acontece que o tecido transparente da roupa íntima acabou deixando em evidência as partes íntimas da influencer

A influenciadora digital Geisy Arruda já teve fotos retiradas do Instagram pelo conteúdo explícito. Mas quem disse que ela está preocupada com um novo boicote? Pois bem, nesta segunda-feira (10/8), a beldade voltou a provocar os fãs com um clique ousado.

Usando apenas lingerie, Geisy posou dentro de uma banheira cheia de espuma. Acontece que o tecido transparente da roupa íntima acabou deixando em evidência as partes íntimas da influencer.

“A expectativa: porque na realidade eu tô fazendo faxina! Porém, todavia, boa semana pra gente!”, desejou Geisy na legenda do registro sensual.

Não demorou nada para ela ser alvo de elogios dos fãs. Fora os comentários mais picantes, os internautas declararam: “Gostei muito, lindona”, “Que deusa” e “A mulher perfeita”.

