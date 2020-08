Ghelen apresenta vereador do PDT como seu vice e eleição em Sena começa a esquentar

A eleição 2020 começou em Sena Madureira, terceiro maior município do Acre onde três chapas deverão disputar a prefeitura. Na tarde desta segunda-feira (17), o deputado Ghelen Diniz (Progressitas) apresentou o advogado e vereador Josandro Cavalcante (PDT) como seu vice.

A ex-prefeita Toinha Vieira(PSDB) já havia anunciado seu desejo de ter a publicitária Charlene Lima (PTB) para compor sua chapa. As duas, inclusive, já começaram a fazer visitas e vêm conversando com eleitores via redes sociais.

O prefeito Mazinho Serafim (MDB), que disputa a reeleição, deverá continuar com o atual vice, Gilberto Lira (MDB). Mazinho encontra-se em São Paulo se recuperando de um problema grave nos rins, mas já anunciou que retornará ao Acre na próxima quarta-feira (19).

Com três chapas fortes concorrendo, até mesmo os mais experientes analistas políticos do Iaco não se dispõe a comentar, e apostar, no resultado da próxima eleição no município. “Eu tenho muito medo do meu filho perder o emprego. Aqui a gente pode até apanhar se for falar o que pensa”, disse um deles.

Mas alguns, como o famoso radialista Eduardo Reis Ferreira Diniz, o Idel, ainda arrisca um palpite.“Se a oposição sair dividida, o Mazinho pode comprar o terno. Só ganhariam se estivessem juntos”, comenta.

O ContilNet tentou falar com outros analistas, que em todas as eleições travavam grande debates desde a calçada do pecuarista Moacir Furtado às esquinas da praça 25 de Setembro. Maioria deles não quis arriscar palpite. Outros fizeram algumas declarações, mas pediram para não ter os nomes divulgados.

“Se a Toinha tiver o mínimo apoio do seu partido, ganha as eleições. Foi a melhor prefeita que nós tivemos. Ando pelas ruas e vejo o clima de medo e a vontade que o povo tem de tirar esse prefeito que ai está. E esse povo clama por uma pessoa honesta e trabalhadora administrando a prefeitura”, diz um servidor público.

Outro entrevistado por ContilNet, que também pediu sigilo à sua identidade, acredita que o deputado Ghelen Diniz será o próximo prefeito de Sena. “Ghelen é um bom parlamentar, e como deverá ter o apoio do governador Gladson Cameli ninguém tira a eleição dele”, acredita.

