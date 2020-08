Gladson Cameli convida Eduardo Ribeiro para ser vice de Socorro Neri

O governador Gladson Cameli passou a semana inteira conversando com aliados mais próximos sobre quem seria o melho vice para compor a chapa da prefeita Socorro Neri. Nesta sexta-feira (21), ele bateu o martelo sobre o nome que irá compor com Neri. Trata-se do advogado Eduardo Ribeiro, filho do conselheiro do Tribunal de Contas Valmir Ribeiro.

Eduardo Ribeiro já trabalhou na gestão da prefeita Socorro Neri, com quem mantém uma boa relação.

Ele é filiado ao PDT, partido liderado no Acre pelo deputado Luís Tchê, que já havia lançado o nome do jovem Jefferson Barroso para disputar a prefeitura de Rio Branco.

Agora, Tchê deverá reunir o partido para discutir o convite feito por Cameli para que Ribeiro companha a chapa de Socorro Neri.

O governador Gladson Cameli conversou com a família de Eduardo, que aceitou a proposta para que ele seja o vice de Socorro Neri.

