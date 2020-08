Gladson Cameli garante que não irá interferir na candidatura de Minoru Kinpara

Governador frisou que vai se reunir com os partidos aliados para tratar posicionamento político

Após notícias de que o governador Gladson Cameli (Sem Partido) iria se filiar ao PSDB, muito se comentou que o gestor poderia interferir na candidatura majoritária do professor Minoru Kinpara, que é pré-candidato do partido tucano no Acre.

No entanto, Cameli tratou de esfriar os ânimos acirrados em torno da disputa à prefeitura da capital. “Quem acha que é candidato, que vá disputar. Eu não vou interferir na candidatura de ninguém. Os candidatos têm que combinar com o povo, pois são eles que decidem e que mandam. Vamos ver quem é bom de voto agora”, afirmou.

O chefe do Executivo frisou que em breve vai se reunir com os partidos aliados para tratar sobre seu posicionamento político. “Vou chamar as lideranças para tratar desse assunto, ainda vou definir a data. O importante é que vamos dar uma resposta sobre o tema à sociedade”, declarou.

