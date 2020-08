Gladson faz entrega máquinas e caminhões avaliados em mais de R$ 6 milhões

O governador Gladson Cameli (Progressistas) e o vice-governador Major Rocha, juntamente com o secretário de Infraestrutura, Ítalo Medeiros, realizaram na manhã desta quarta-feira (5), no Palácio Rio Branco, uma cerimônia de assinatura para aquisição de maquinários pesados e caminhões.

Cameli fez questão de enfatizar que os mais de R$ 6 milhões são emendas de bancadas dos deputados federais. “Eles empenharam os recursos, inclusive o meu de senador da República”, explicou.

Os equipamentos foram apresentados por meio de videoconferência ao governador que garantiu que as máquinas irão realizar obras estruturantes na gestão. “Vamos realizar as obras previstas no plano de governo”, garantiu.

O secretário de Infraestrutura Ítalo Medeiros destacou que os equipamentos vão trazer mais agilidade nas execuções das obras.

