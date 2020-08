Gladson nomeia novos aprovados no concurso da Polícia Civil do Estado do Acre

O Governador Gladson Cameli (Sem partido), nomeou os cinco novos aprovados do concurso público da Polícia Civil do Estado do Acre. A nomeação saiu na edição do Diário Oficial do Estado (DOE), desta sexta-feira (14).

Os candidatos foram aprovados no concurso público para provimento dos cargos de agente de Polícia, Auxiliar de Necropsia, Delegado de Polícia e Escrivão da Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC.

PUBLICIDADE

Os candidatos nomeados terão o prazo de até trinta dias para a apresentação dos documentos pertinentes ao cargo e a efetiva assinatura do Termo de Posse.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários