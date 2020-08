Gladson se reconcilia com Rocha, processo seletivo e Bolsonaro no AC; veja as mais lidas

A nossa retrospectiva semanal está recheada de informações para você que não teve tempo de se conectar com os principais fatos da semana.

Separamos as matérias que mais repercutiram nas redes sociais para você. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Gladson troca farpas com Mara Rocha e retorno do funcionalismo

Um dos assuntos mais comentados da segunda-feira (28) foi o clima tenso entre Gladson Cameli e a deputada Mara Rocha, que trocaram insultos nas redes sociais. A psdebista provocou o governador e ele reagiu: “Babaca, mal amada. Quanto te devo?”. CONFIRA NA COLUNA PIMENTA.

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), elaborou uma cartilha eletrônica com os principais procedimentos e cuidados que os gestores, servidores, colaboradores e usuários dos serviços públicos devem observar ao ingressar, circular e permanecer nos órgãos e entidades, durante o enfrentamento de emergência em saúde pública causada pela Covid-19. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Acusado de dar fuga para Ícaro, Diego tem envolvimento em pelo menos 5 processos e processo seletivo no AC

O acusado de dar fuga para Ícaro Pinto, que matou a jovem Jhonliane Paiva, de 31 anos, na Avenida Antônio da Rocha Viana, Diego Henrique Gurgel Hosken, de 32 anos, tem envolvimento em pelo menos cinco processos no Tribunal de Justiça do Acre (TJAC). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnologia (Ipetec) publicou nesta terça-feira, no Diário Oficial (DOE) a abertura de um processo seletivo simplificado para seleção de bolsistas. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

“Musa fitness”, estudante de Odontologia é presa por tráfico de drogas e Bolsonaro virá ao Acre

A estudante de odontologia Yvanna Alencar foi presa no fim da tarde desta quarta-feira (26), pelo crime de tráfico de drogas. A ação policial, realizada por investigadores da 2ª regional da Policia Civil, teve como alvo a casa da estudante, localizada na Vila Acre. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

A inauguração tão esperada da obra da ponte sobre o Rio Madeira está programada para outubro, de acordo com informações repassadas pelo Governo do Estado do Acre. O evento, que ainda não tem data definida. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Falsa farmacêutica presa em flagrante na Fundhacre esbanja em viagens ao Sul do Brasil e ex-jogador do Vasco vai indenizar em R$ 60 mil filhas de professora morta em acidente

Presa há pouco mais de um mês por exercer ilegalmente a profissão de farmacêutica no setor de Nefrologia da Fundação Hospitalar, a jovem Poliana Moreira de Araújo já aproveita a vida em viagens Brasil afora. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Foi decidido pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), nesta última semana, que o ex-jogador de futebol Marcelo Lopes Souza, conhecido como Cabeção, terá que pagar às duas filhas da mulher que matou atropelada R$ 60 mil de indenização. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Após se entender com Rocha, Gladson se redime e pede desculpas à Mara e Imac já aplicou mais de R$ 6 milhões em multas ambientais

O governador Gladson Cameli, sem partido, falou com a reportagem do ContilNet e comentou o episódio de desentendimento com a deputada federal Mara Rocha (PSDB), ocorrido no último fim de semana, após a divulgação de uma lista de indicados da parlamentar em órgãos do governo, que estavam sob iminência de demissão. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) aplicou só em agosto mais de R$ 6 milhões em multas ambientais relacionadas a incêndios e derrubada ilegal de floresta. CONFIRA NA ÍNTEGRA.