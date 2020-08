Globo manda carta à Conmebol para rescindir contrato da Libertadores

A Rede Globo enviou uma carta para a Conmebol pedindo para rescindir o contrato da Libertadores. O documento é uma tentativa da emissora carioca de tentar diminuir os valores dos contratos. As informações são do Blog do Rodrigo Mattos, no Uol.

Apesar do pedido de rescisão, ainda não está claro se a Globo está decidindo desistir da competição, ou se irá tentar um novo acordo por valor menor.

PUBLICIDADE

O contrato da Libertadores foi fechado após uma licitação feita pela Conmebol. Os direitos foram divididos em pacotes para a Globo e a SporTV, no valor de US$ 65 milhões em pagamentos anuais.

O contrato foi feito quando o dólar estava em R$ 3,88. Agora, com o câmbio em R$ 5,33, o valor chegou a quase R$ 100 milhões por ano, atingindo quase R$ 346 mi para as duas mídias. Além disso, com a pandemia de coronavírus, a Globo tem renegociado ou rompido diversos contratos de transmissão relativos ao futebol.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários