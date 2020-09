Globo teve que disfarçar “mala gigante” de ator em Flor do Caribe; veja

A novela Flor do Caribe, de 2013, reestreou nesta segunda-feira (31), no horário das 18h – horário de Brasília – da TV Globo. Durante a exibição, a trama ficou no topo dos assuntos mais comentados do Twitter, e não só pelo protagonismo de Grazi Massafera e Henri Castelli. Os internautas relembraram uma curiosidade de bastidor com Thiago Martins, que também faz parte do elenco.

Na primeira vez em que o folhetim foi ao ar, a colunista Patrícia Kogut revelou que cenas precisaram ser retocadas com computação porque a anatomia de um jovem ator “chamava mais atenção do que deveria”. Na época, os fãs logo ligaram o fato a Thiago Martins.

Nesta segunda, os fãs do folhetim relembraram o caso e divulgaram vídeo de uma das cenas da novela, em que a edição esconde os “documentos” do ator.

Relembre quando em 2013 a Globo decidiu "disfarçar" na edição cenas em que um ator aparecia de sunga em #FlorDoCaribe, pois algo chamava atenção. A nota não citava nomes, mas na época os internautas ligaram o fato a Thiago Martins https://t.co/R7H1aXoeB6 A novela reestreia hoje! pic.twitter.com/8CInVGIOtu — eplay (@forumeplay) August 31, 2020

