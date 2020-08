Goleiro Bruno no AC, Gladson no PSDB, mortes por coronavírus e outras; veja mais lidas

A nossa retrospectiva semanal está recheada de informações para você que não teve tempo de se conectar com os principais fatos da semana.

Separamos as matérias que mais repercutiram nas redes sociais para você. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Contratação do goleiro Bruno para time do Acre e Gladson alerta para possibilidade de lockdown

O presidente do Rio Branco Football Club, Valdemar Neto, anunciou nas redes sociais a maior contratação do futebol acreano nos últimos anos. Trata-se do ex-goleiro do Flamengo, condenado pela morte de Eliza Samudio, Bruno Fernandes que atuará no clube até o restante da temporada. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O governador Gladson Cameli (Progressistas) revelou que existe a possibilidade de uma decretação do lockdown no Acre caso a população e os empresários não cumpram as determinações necessárias pelas instituições de saúde. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

PF acusado de matar filha de 2 meses comemora medida protetiva contra ele próprio e acreana diz que sua casa está de portas abertas para Bruno

O policial federal Dheymerson Cavalcante Gracino dos Santos, réu no processo que apura a morte da filha de dois meses, Maria Cecília Pinheiro, comemorou a medida protetiva da Justiça contra ele próprio e em favor da mãe da bebê, Micilene Pinheiro de Souza. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Uma mulher que não teve sua identidade revelada pediu ao jornalista Willamis Franca para enviar uma mensagem ao goleiro Bruno Fernandes. O teor da mensagem foi de demonstração de carinho e apoio à vinda do atleta ao Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Assaltantes invadem barco, estupram mãe na frente dos filhos e acabam presos e aumento de casos de coronavírus no Acre

Os jovens Altermir Galvão Lessa Filho, 20 anos, conhecido como “Nezim”, e Erick Araújo Góes, conhecido pelo apelido de “Esquilo”, foram presos após estuprarem uma mulher e realizarem um roubo, na manhã desta terça-feira (28), no município de Tarauacá, no interior do Acre. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, anuncia 234 novos casos de contaminação por coronavírus no estado, nesta quarta-feira, 29. Desse modo, em 24 horas, o número de infectados no Acre subiu de 19.132 para 19.366. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Ida de Gladson para o PSDB e presos em operação ocupavam os mais altos cargos no PCC

Agora é pra valer. O governador Gladson Cameli deixou o Progressistas e está de malas prontas para se filiar ao PSDB, partido abandonado recentemente pelo vice-governador Major Rocha, hoje no PSL. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta quinta-feira (30), foram divulgados detalhes de uma ação conjunta da Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Militar, em operação desenvolvida pela Força-Tarefa do Estado do Acre em parceria com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Acre (GAECO). Na ocasião foi deflagrada a ‘Operação Tabuleiro’, que tinha como objetivo desarticular as ações das organizações criminosas. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Coronel Ulisses lança candidatura a prefeito de Rio Branco e grupo feminista protesta em frente ao Estádio José de Melo contra contratação de Bruno

O ex-reitor da Universidade Federal do Acre, Minoru Kinpara (PSDB), que contava com o apoio do PSL para apoiar sua candidatura à prefeitura de Rio Branco passou a viver um inferno astral após a divulgação de uma carta assinada pelo vice-presidente do partido, coronel Ulisses Araújo, onde o mesmo afirma que irá lançar seu nome para disputar a prefeitura da Capital. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Na manhã desta sexta-feira (31), um grupo do movimento feminista do Acre resolveu cumprir o prometido e realizar um ato de protesto contra a contratação do goleiro Bruno Fernandes, nova aquisição para o gol do Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

