Goleiro Bruno tem estreia marcada no Acre contra o Náuas, de Cruzeiro do Sul

Ex-Flamengo e hoje Rio Branco joga na próxima quarta-feira, às 19h, no Arena Acreana

Depois de quatro meses de paralisação por conta da pandemia do coronavírus, o Campeonato Acreano está de volta, neste domingo, para a disputa do segundo turno. Porém, apesar dos dois jogos de estreia, os olhos estão voltados para quarta-feira, quando ocorrerá, mesmo diante de toda a polêmica , a estreia oficial do goleiro Bruno pelo Rio Branco.

O goleiro, que foi condenação pela morte da modelo Eliza Samudio , em 2010, enfrentará o Náuas, de Cruzeiro do Sul, às 19 horas, no estádio Arena Acreana.

Assim como todas as competições do país, não haverá a presença de publico, devido ao protocolo de competições da CBF. Atletas e membros da comissão técnica serão submetidos ao teste rápido para diagnosticar a covid-19, dias antes dos confrontos. Os profissionais de imprensa também fizeram o exame e ficarão nas arquibancadas. As entrevistas só serão permitidas ao final dos jogos, mantendo o distanciamento social.

Recentemente, o goleiro falou em entrevista que está com uma vontade de um jogador de 20 anos para voltar aos gramados.

A contratação de Bruno gerou uma grande polêmica e fez o Rio Branco perder o seu principal patrocinador. Além disso, a técnica da equipe feminina pediu demissão .

Bruno foi condenado, em 2013, a 22 anos e três meses de prisão por homicídio triplamente qualificado no caso envolvendo a ex-namorada Eliza, que foi dada como morta pelos investigadores, muito embora seu corpo nunca tenha sido encontrado. Hoje, ele cumpre pena em regime semiaberto.

