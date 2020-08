Goleiro Bruno vai bem, Rio Branco vence Humaitá por 3 x 1, mas perde o treinador

O Rio Branco começou perdendo, mas conseguiu virar o placar e conquistou sua terceira vitória consecutiva no Campeonato. A partida contra o Humaitá, foi realizada na noite deste sábado (29), no Estádio Florestão. Os gols da partida só ocorreram no segundo tempo.

O time de Porto Acre abriu o placar com Neto. Mas com gols de Walinson e Wandinho (2) o Estrelão virou o jogo. O goleiro Bruno foi bem. Aos 35 minutos fez uma defesa difícil num chute de Tonho Cabana.

Com a vitória, o Rio Branco chegou aos 9 pontos. Mas, após a partida, o treinador do Rio Branco, o português João Motta, anunciou que está se desligando do clube. “Muitas coisas aconteceram aqui comigo. O desgaste emocional é muito grande. Objetos estranhos no clube não me deixam trabalhar”, disse o técnico.

O presidente do clube Neto Alencar disse que ficou surpreso com a decisão do treinador. “Isso e uma empresa, sai um funcionário, temos que buscar outro melhor”, disse o presidente.

