Goleiro do Nauas defende pênalti de Valtinho e Rio Branco perde chance do primeiro gol

O detalhe foi que o arqueiro do Cacique do Juruá cometeu o pênalti

O Rio Branco teve a chance de abrir o placar em cobrança de pênalti. Valtnho foi para a cobrança, mas o goleiro do Nauas, Perroto, fez a defesa.

O detalhe foi que o arqueiro do Cacique do Juruá cometeu o pênalti. O goleiro Bruno ainda chegou a ir a área adversária, mas Vadinho chamou a responsabilidade. No entanto perdeu a cobrança. Zero a Zero é o placar neste primeiro tempo já está finalizando.

