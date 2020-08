Goleiro Weverton é anunciado como garoto-propaganda de marca famosa

A volta de Weverton ao gramado reservou mais surpresas que o imaginado. Além de voltar com vitórias, o acreano titular do Palmeiras foi anunciado como novo patrocinado da Poker, cobiçada marca de material esportivo.

De acordo com sites especializados, a Poker patrocina atualmente 50 goleiros profissionais nas Séries A e B do Campeonato Brasileiro, sendo 31 na elite do futebol e 19 na divisão de acesso, além de atletas que atuam em outros países.

“Estamos felizes em poder voltar a jogar, fazer o que a gente gosta. Então a expectativa é muito boa para a sequência. Estamos juntos com a Poker e vou poder usar a Hover, que é a minha luva preferida e que vai fazer muito sucesso. A galera vai me ver fazer muitas defesas com ela”, disse à um site.

