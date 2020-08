“Gostaria que o Acre fosse mais perto pra visitar sempre”, diz atriz Leticia Spiller

A atriz de novelas e filmes Leticia Spiller publicou em seu perfil no twitter que sente saudades do cacique ashaninka Antônio e da matriarca da família Piyãko, dona Piti, que vivem na aldeia Apiwtxa, em Marechal Thaumaturgo, no interior do Acre.

A também produtora e diretora já esteve no estado diversas vezes. Em 2005, ela visitou o Acre em três ocasiões e fez um documentário sobre os índios Ashaninka.

PUBLICIDADE

No ano seguinte, veio para as filmagens da minissérie Amazônia: de Galvez a Chico Mendes, da acreana Glória Perez. A produção foi exibida na Globo e contou a história do Acre para milhões de brasileiros. Na trama, Spiller interpretou a seringueira Anália.

Na postagem no Twitter, ela diz que gostaria que o Acre fosse mais próximo para visitar sempre. Confira:

Bom dia! 🏹❤️ Que saudades Dona Piti e Seu Antônio, que nos receberam na aldeia com tanto amor! Gostaria que o Acre fosse mais perto pra visitar sempre. Felicidades Dona Piti, a aldeia #ashaninkaapiwtxa está em festa! Vivaaaaa 🍀🌳🌿🌱 pic.twitter.com/XgGKA7HKzI — leticia spiller (@leticiaspiller) July 29, 2020

Os Ashaninka são um povo indígena originário do Peru, mas que também vive há séculos no Acre, na região de fronteira com o país. Eles são conhecidos internacionalmente por suas longas vestes e capacidade de organização.

Atualmente, eles encabeçam uma campanha de doação de recursos financeiros para ajudar 1.800 famílias indígenas e não indígenas do entorno de sua terra, no Acre, durante a pandemia de coronavírus. A meta é arrecadar R$ 1 milhão. Clique AQUI e saiba como participar.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários