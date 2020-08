Gracyanne Barbosa dá tapão em Belo que vai ao chão: “Foi mais forte que eu”; veja vídeo

A musa fitness Gracyanne Barbosa resolveu fazer uma pegadinha com o marido, o cantor Belo. Ela pegou o pagodeiro de surpresa ao dar um tapa na cabeça dele e postou o vídeo do momento no Instagram pedindo desculpas ao marido. A brincadeira entre o casal divertiu e também preocupou seguidores.

O pagodeiro atende o pedido da amada que, em seguida, fala: “Agora você puxa com força”. Quando ele puxou, ela bateu com tudo a mão na cabeça dele e começou a dar risada. “Desculpa amor, foi mais forte que eu e você mereceu pelas pegadinhas que faz comigo. Te amo”, escreveu a musa na legenda do vídeo. PUBLICIDADE “Ele não viu a linha mais sentiu”, escreveu uma seguidora. “Ele [Belo] chega ficou sem ação”, comentou outra e Gracyanne respondeu: “Ficou mesmo kkkk”. “Nossa será que ele ficou bravo? Kkkkkkkkkk mas foi engraçado”, postou uma seguidora e a musa fitness garantiu que o cantor incomodou com a brincadeira.

