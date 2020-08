Guerra entre facções criminosas deixa três pessoas feridas à bala na Cidade do Povo

Os jovens Fernando Pires, 25 anos, Delmiro da Silva Pires, 24 anos, e um adolescente de 16 anos foram feridos com a tiros, na noite deste domingo (9), na Quadra 9 do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

De acordo com informações de testemunhas, a ação foi efetuada por cerca de 10 homens fortemente armados que saíram de uma área de mata que fica na divisa da Cidade do Povo e do Residencial Rosa Linda.

Os criminosos se dirigiram para uma quadra de futebol e começaram a atirar contra várias pessoas que estavam no local tomando refrigerante após o jogo. Diversas crianças e outros jovens correram após o ataque ser iniciado.

Na correria, Fernando, Delmiro e o adolescente de 16 anos foram atingidos pelos disparos. Eles foram socorridos por terceiros e levados até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade do Povo, e depois encaminhados para o pronto-socorro de Rio Branco, todos em estado estável.

Policiais militares estiveram na Cidade do Povo e no Rosa Linda para tentar os criminosos, porém, mesmo após buscas pela região, nenhum suspeito foi encontrado até o momento.

A motivação, segundo a polícia, seria a guerra entre facções criminosas. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

