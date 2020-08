Gusttavo Lima reage ao saber que pais usam seu nome para assustar os filhos

Por muito tempo, seres como Bicho-Papão, Homem do Saco e Chupa Cabra foram o terror de muitas crianças, que só de ouvir esses nomes, já ficavam com medo. No entanto, um novo personagem surgiu nos últimos dias e tem deixado diversos meninos e meninas bem assustados: Gusttavo Lima.

Nas últimas semanas, diversos vídeos de crianças correndo, chorando ou implorando pela mãe ao escutar o nome do sertanejo viralizaram nas redes. Ao saber da história, o cantor recorreu ao seu Twitter pedindo que não assustem mais os baixinhos. Ele garantiu que, na verdade, as crianças gostam dele.

novo personagem do folclore brasileiro: gusttavo lima pic.twitter.com/LNpw1U8MXH — rafa (@rafaelkjls) August 18, 2020

“Gente pelo amor de Deus… para de assustar as crianças usando meu nome. Ei vou te falar viu!!!”, escreveu Gusttavo, em seu perfil oficial. Ele completou afirmando que seus medos se voltaram contra ele: “Na minha época morria medo do tal do Chupa Cabra, hoje virei refém do meu próprio medo”, brincou.

O cantor ainda postou uma foto abraçado com uma criança e disse que os baixinhos não têm medo, mas, na verdade, gostam dele. “As crianças gostam de mim gente. ‘Ceis’ ficam assustando, mudando a entonação de voz !! Ohhh vou te falar”, completou Gusttavo.

