Homem dado como morto por 5 anos é achado vivo em floresta

No dia 26 de setembro de 2015, o lituano Ricardas Puisys saiu de seu local de trabalho e nunca mais foi visto. Na ocasião, acreditava-se que ele teria sido assassinado, e um suspeito chegou a ser preso. Mas uma nova conta de facebook levou as autoridades até Puisys. A informação é do The Guardian.

As buscas pelo estrangeiros começaram após dois dias que que ele não voltou ao trabalho, na Nightlayer Leek Company. Por anos, o desaparecimento de Ricardas Puisys foi considerado um mistério pelas autoridades locais, que abriram um inquérito de assassinato.

Nesta segunda-feira (3), a polícia de confirmou que Ricardas Puisys foi encontrado vivendo em uma área de floresta, no dia 1º de julho, em Wisbech, na Inglaterra. As autoridades esperaram para anunciar que ele havia sido encontrado com vida, depois que perceberam que ele pode ter fugido por medo.

As esperanças de que Puisys estivesse vivo surgiram após a abertura de uma conta de facebook com suas fotos. As autoridades começaram então a rastrear o local de onde a conta vinha sendo atualizada.

Segundo o chefe da polícia de Cambridgeshire, Rob Hall, Ricardas Puisys foi encontrado escondido em Harecroft Road. A decisão de adiar o anúncio de que ele havia sido encontrado vivo, foi feita para dar tempo de garantir sua segurança.

Puisys não tinha parentes nem amigos na Inglaterra, e passou sérias dificuldades financeiras, e por estar vulnerável à exploração, decidiu fugir. Agora as autoridades vão investigar se houve exploração no caso do lituano.

