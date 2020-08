Homem é esfaqueado ao tentar separar briga durante bebedeira em Rio Branco

Vanivaldo se meteu em briga de casal e acabou com um furo no peito; autor fugiu

Vanivaldo Ferreira da Silva, 39 anos, foi ferido com um golpe de faca no peito, na manhã desta segunda-feira (10), próximo ao Terminal Urbano, no Centro de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o homem estava participando de uma bebedeira, quando um casal começou a brigar no local. Ele tentou separar a briga, porém, o homem que estava agredindo a mulher pegou uma faca e desferiu um golpe no peito de Vanivaldo. Após a ação, o criminoso fugiu a pé do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável, porém, a facada acertou uma artéria importante do corpo.

A Polícia Militar esteve no local, colheu informações e tentou procurar pelo autor do crime na região, mas ninguém não foi encontrado até o momento. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

