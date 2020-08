Homem é preso com arma de fabricação argentina no bairro Taquari, em Rio Branco

Um homem de 25 anos foi preso, na tarde deste sábado (29), com uma arma de fabricação argentina em uma rua no Bairro Taquari, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Policiais militares do 2° Batalhão estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram um homem em via pública em atitude suspeita. Ao fazer a aproximação, o acusado começou a correr, mas foi alcançado e abordado pela guarnição.

Na revista pessoal os PMs conseguiram encontrar uma arma pistola 9 mm com 14 munições intactas e constaram que o armamento era de fabricação argentina. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao acusado, que foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para os procedimentos cabíveis.

