Homem esconde 5 kg de drogas em moto, é abordado pelo Gefron e acaba preso

Francisco Moura de Souza, de 40 anos, foi preso acusado de tráfico de drogas, no final da tarde deste sábado (1º), na BR-317, no Ramal Três Irmãos, no município de Xapuri, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, o Grupo Especial de Fronteira (GEFRON), dando continuidade da operação Hórus, avistou um homem conduzindo uma motocicleta modelo Honda de placa OVG 7200. Ao perceber a presença da guarnição, o condutor ficou extremamente nervoso e acabou sendo abordado pelos policiais.

Foi feita uma revista nos objetos que homem trazia, mas nada ilícito foi encontrado. Durante uma revista na motocicleta, foi encontrado vários pacotes com drogas escondidas em alguns compartimentos do veículo. Ao total foram encontrados 3,034 kg de oxidado de cocaína e 2,024 kg de maconha.

Diante dos fatos, o acusado recebeu voz de prisão. Em seguida, Francisco foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Xapuri, juntamente com as drogas e a motocicleta, para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

