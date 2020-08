Homem leva tiro e tenta escapar em motocicleta, mas morre antes de ser socorrido

Autor do disparo ainda foi atrás da vítima para conferir se ele realmente tinha morrido

Jorgeney Nunes da Silva, de 29 anos, morreu após ser atingido por um tiro no abdômen, na noite desta terça-feira (4), no bairro Esperança, em Rio Branco. Após ser baleado, o homem saiu em uma motocicleta para tentar pedir ajuda em outro local, porém, ele morreu enquanto trafegava por uma rua do mesmo bairro.

Segundo informações de populares, Jorgeney discutiu com outro homem próximo a um campo de futebol na rua Maria das Dores. Durante a briga, o homem atirou contra a vítima, que foi atingida no abdômen.

Mesmo ferido, Jorgeney saiu do local em uma motocicleta modelo Biz, de cor vermelha, para tentar pedir ajuda. Porém, enquanto trafegava pela rua Alfedro Taunay, a vítima não resistiu e caiu do veículo.

O autor do disparo ainda foi atrás de Jorgeney para conferir se ele realmente tinha morrido e depois fugiu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas os socorristas só constataram que Jorgeney não havia resistido ao ferimento e já estava sem vida. O corpo dele foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).

Policiais militares fizeram buscas na região para tentar achar o autor do crime, mas nenhum suspeito foi encontrado até o momento. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

