Homem mata companheira a facadas e publica foto do corpo nas redes sociais

Em seguida, Izídio Neto Simões, de 34 anos, tentou tirar a própria vida. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT) com ferimentos de faca no peito, pescoço e barriga. A vítima, Sônia Maria Luz, morreu durante os ataques do companheiro, no sofá de casa, antes da chegada do socorro.

