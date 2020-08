Horóscopo: veja o que os astros reservam para seu signo nesta quarta-feira

Áries (21/03 – 20/04)

Programe um dia gostoso em casa e cuide da saúde. O prazer estará nos pequenos mimos e atividades de rotina. Um amor do passado poderá retornar com proposta surpreendente. Bom momento também para fazer acertos de dinheiro ou de trabalho com alguém da família e ganhar tranquilidade. Converse com os filhos e crie um clima acolhedor em casa. Lua nos signos do zodíaco: descubra como o astro influencia a sua vida