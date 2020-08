Idade da auditora Maria de Jesus não impedirá de assumir como conselheira da Corte 

Em julho, após a morte do conselheiro José Augusto de Farias, uma vaga ficou aberto e passou a se cogitar o nome da auditora fiscal Maria de Jesus para assumir o cargo. O nome da auditora deve ser levado para apreciação dos deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac).

No entanto, houveram rumores de que Jesus não poderia assumir o cargo devido sua idade ser, atualmente, de 65 anos. Mas, por ela ser funcionária de carreira a corte não vê problema em ela assumir o cargo.

Regimento

De acordo com o regimento do TCE, a idade mínima para assumir a vaga é de 35 e a máxima, justamente, 65 anos, entretanto, em alguns casos específicos, a situação foge a regra.

