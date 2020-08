Idoso desmaia enquanto pilotava motocicleta na Estrada do Calafate, em Rio Branco

O idoso Apolinário Duarte de Souza, 61 anos, ficou ferido após sofrer um acidente, na noite deste sábado (29), na Estrada do Calafate, próximo a Havan, na região do Calafate, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Apolinário teria ingerido bebida alcoólica antes de dirigir e desmaiou enquanto fazia uma rotatória. O idoso bateu no meio-fio e, com o impacto, foi arremessado do veículo e bateu a cabeça no solo.

Pessoas que passava no local acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) isolou a área para os trabalhos da perícia. Após os procedimentos, a motocicleta foi levada ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) pela viatura da PRF.

