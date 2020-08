Ilderlei entra com recursos para reaver mandato cassado: “Estou confiante em Deus e na Justiça”

Segundo o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), sua defesa entrou com duas ações para reverter a situação.

“Entramos com dois recursos, um em Brasília e outro no TRE do Acre. Estou confiante primeiramente em Deus e na justiça de concluir meu mandato. Este é o único processo a que respondo na vida e creio na vitória”, afirmou Ilderlei.

