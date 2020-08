Inauguração da nova sede do Cartório Martins em Senador Guiomard; confira

CHÁ SURPRESA

Amigas mais chegadas da empresária Talita Marinho reuniram-se na sexta, 21, e lhe ofereceram o tradicional chá de baby. O evento aconteceu nos domínios da chácara Ipê e Talita ao lado do marido Thiago Paiva, que aguardam ansiosos a chegada da primeira filha que se chamará Helena, foram literalmente pegos de surpresa. Pelas lentes de Talita Maia, confiram os flashes.

AÇÃO

O grupo Fada Madrinha em mais uma ação solidária promove uma super rifa por apenas R$ 5,00, em prol da UTI Pediátrica do Hospital da Criança. A rifa acontece a distância e pelos ns. 98111-0293, 99213-8515, 9205-6563, 99981-6017, 98403-4303, você obtém mais informações. O pagamento pode ser feito por transferência bancária e o seu número da sorte lhe será enviado. E, olha só os prêmios que você concorre:

Um combo hidratação + escova + limpeza de pele + manicure e pedicure – AMANDITA ESPAÇO DE BELEZA

2. Um jogo de banho 5 peças – CASA SHOPPING

3. Um vale compras R$300 – CIMEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

4. Uma pizza de calabresa – DECK TRATTORIA

5. Um combo barba + cabelo – DONN BARBEARIA

6. Um combo barba + cabelo – DONN BARBEARIA

7. Um vale compras R$150 DONNA BLACK

8. Uma camiseta + uma calça de academia feminina – FRANÇA FITNESS

9. Uma cesta de produtos – MIRAGINA

10. Um porta cartão (cor a ser definida pela empresa) – MR. CAT

11. Uma bolsa – PATRICINHA FASHION

12. Uma blusa (cor a ser definida pela empresa) – SCALA

13. Um vale compras R$200 – TOLI

14. Um pudim tradicional 500g – PUDIM DA LAINA

15. Um fardo de café – RIO ACRE

16. Um bolo Ninho c/ Nutella – DOCE SENHORITA

17. Um bolo Ninho c/ Nutella – DOCE SENHORITA

18. Uma Maquiagem – ISABELLE MAIA

19. Um Kit de produtos contendo uma Garrafa de Café + produtos + brindes.- CAFÉ CONTRI

20. Um Pernil de Cordeiro Defumado do @annasaracordeiros – CORDEIROS ANNASARA

21. Um Gift card no valor de 300 reais + uma Consultoria Personalizada – MAGRASS

22. Liberação Miofascial – CLÍNICA SPINE

23. Estojo Feminino – O BOTICÁRIO

24. Estojo Maquiagem – QUEM DISSE BERENICE

25. Kit Cueca + Boné – CALVIN KLEIN JEANS

26. Pacote de 5 sessões (drenagem, modeladora ou relaxante) – MASSAGEM EXPRESS

27. Um combinado para 2 pessoas – TAO SUSHI

*No instagram @fadamadrinha você tem mais informações.

VAI TER FEIJOADA, SIM SENHOR!

No sábado, 29, às 13h30min, a CAA/AC e a OAB/AC promovem sua tradicional feijoada, não deixando a advocacia acreana sem um dos mais tradicionais eventos da classe.

*Devido a pandemia da covid19, foi preparada uma mega logística que contemplará a Capital e mais sete municípios do interior do Estado.

*A “IX Feijoada da Advocacia, em casa”, terá tudo que faz dela especial: comida saborosa, excelente música ao vivo, muita alegria e interação, com todos em segurança, no conforto do lar.

*Como participar? Compre a sua feijoada antecipadamente pelo site da Ordem: https://www.oabac.org.br/feijoada-caaac-2020/ (vendas apenas pelo site) e acesse o canal OAB Acre no YouTube, neste sábado, dia 29.

*E, tem mais! Durante a live que terá Bruno Damasceno, haverá vários sorteios de prêmios especiais.

INAUGUROU CARTÓRIO MARTINS

Na terça. 25, advogado delegatário Ricardo Martins ao lado da mulher Nathália, dos filhos Rafael e Manuela e dos seus pais Márcio e Rosângela Martins, que vieram de Londrina-PR, especialmente para a ocasião descerrou a faixa inaugurando a nova sede do Cartório Martins no município de Senador Guiomard.

*O evento contou com a presença de autoridades, convidados e amigos de Ricardo Martins e aos convivas foi servido um coquetel e apresentado as novas e confortáveis instalações da sede para melhor atender seus colaboradores e clientes. Parabéns e Sucesso! Talita Maia estava lá com sua lente e registrou tudo.

MAIS ACADEMIA

O clima era de muita euforia desde as primeiras horas da terça, 25, nos domínios da Mais Academia com o retorno de suas atividades. Todos os cuidados de higienização foram adotados e seguem em curso no dia-a-dia, garantindo a segurança dos funcionários e dos alunos, respeitando as orientações da OMS com todos os protocolos sanitários adequados às academias.

