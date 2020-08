Incêndio em lancha deixa 4 feridos no Rio Amazonas

Entre as vítimas, uma criança de 6 anos. Ciodes detalhou que estado dos feridos é estável no Hospital de Emergência de Macapá

Pelo menos quatro pessoas, entre elas uma criança de 6 anos, ficaram feridas com queimaduras de 1º e 2º graus após a lancha onde eles estavam pegar fogo na tarde deste domingo (2) no Rio Amazonas, na orla de Macapá. Distante da margem, eles foram resgatados por outros barcos próximos e encaminhados ao Hospital de Emergência (HE).

Segundo o Centro Integrado de Operações em Defesa Social (Ciodes), apesar das queimaduras, o estado das vítimas é estável, onde além da criança, estavam o piloto de 23 anos e duas mulheres, de 18 e 27 anos.

Até a última atualização desta reportagem não foi informada a relação entre os ocupantes da embarcação e nem a possível causa para o fogo, que destruiu toda a lancha, que afundou antes da chegada do Corpo de Bombeiros.

O CBM e o Serviço Móvel de Urgência (Samu) fizeram o resgate em terra e o transporte dos feridos até o HE. Uma equipe da Capitania dos Portos se deslocou até o trecho do acidente. Ainda não há informações oficiais se a lancha explodiu ou se algum componente pegou fogo.

O Ciodes informou ainda que o condutor do barco foi levado, após atendimento, por uma equipe do 1º Batalhão da Polícia Militar (1º BPM) e apresentado pelo crime de lesão corporal. A corporação ainda não deu detalhes sobre essa condução.

O fogo chamou atenção e atraiu dezenas de pessoas para a orla da cidade, que costuma ficar cheia de visitantes nos fins de semana. Mesmo com as medidas de restrição, as atividades esportivas estão liberadas nesse trecho da cidade.

Vídeos feitos por quem passava pelo local e divulgados nas redes sociais mostram a intensidade da fumaça preta vinda da embarcação. Pela distância, não foi possível observar com clareza nas imagens como as vítimas deixaram a lancha.

