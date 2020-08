Integrantes do Ciopaer recebem treinamento de defesa e proteção a ataques com facas

Na manhã desta sexta-feira, 14, integrantes do Centro Integrado de Operações Aéreas do Acre (Ciopaer), receberam um treinamento de defesa e proteção a ataques com facas e outros tipos de lâminas.

O curso foi ministrado pelo instrutor Waldevir Junior. Especializado na modalidade, ele realiza treinamentos e cursos de defesa em vários lugares do país, seja para integrantes das forças de segurança, seja para cidadãos comuns que tenham interesse em aprender mais sobre autodefesa.

“A letalidade da faca é muito grande, então o conceito do curso é entender como nivelar essa letalidade, para que os policiais em uma situação de crise possam sair vivos e retornar às suas casas, às suas famílias. Esse é meu principal objetivo nos cursos ministrados especificamente aos guerreiros da segurança pública”, destacou.

Para o coordenador-geral do Ciopaer, Nayck Trindade, essa é uma ótima oportunidade para os integrantes da segurança pública, uma vez que precisam estar sempre preparados para todo tipo de situação.

“Nós da segurança pública nunca sabemos o que pode vir a acontecer durante uma ação policial ou ostensiva, durante as quais, inclusive, já nos deparamos com situações envolvendo o uso de facas. Por isso, nada mais importante e adequada do que uma instrução desse nível ministrada pelo Waldevir, que é uma referência nacional nessa modalidade, que só vem agregar mais conhecimento e preparação à equipe”, completou.

