Irmãos de 7 e 8 anos são atropelados por motociclista em alta velocidade na Cidade do Povo

Dois meninos de 7 e 8 anos, que são irmãos, foram atropelados, na noite desta segunda-feira (17), enquanto andavam de bicicleta no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, as duas crianças estavam acompanhando os pais que faziam caminhada, quando uma motocicleta passou em alta velocidade e acabou colidindo contra os pequenos. Após acidente, o condutor do veículo caiu e sofreu apenas escoriações.

PUBLICIDADE

Os dois garotos acabarem tendo ferimentos graves e foram levados às pressas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade do Povo, juntamente com o motociclista.

Devido à gravidade das lesões, o menino 7 anos foi transferido por uma ambulância ao pronto-socorro de Rio Branco, com traumatismo craniano. O irmão dele também foi levado ao PS com fratura no fêmur e no braço.

O Policiamento de Trânsito isolou a área onde aconteceu o acidente para os trabalhos da perícia. A motocicleta foi levada para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários