Ivete Sangalo revela locais inusitados onde já fez sexo com o marido

A cantora também falou sobre a rotina do sexo na quarentena com o Daniel Cady

Ivete Sangalo abriu o jogo e revelou alguns detalhes sobre sua intimidade com o marido, Daniel Cady, com quem está junto há mais de 12 anos. Em uma conversa com Otaviano Costa, a cantora falou de alguns lugares inusitados onde o casal já fizeram aquele “Arerê” juntos.

Sem medir palavras e com muito bom humor, a baiana disse: “Já fiz ousadia em todo tipo de lugar. Já fiz sexo com Daniel com a babá eletrônica ligada do lado. O Marcelo chorava, eu ia lá, balançava, voltava e continuava o jogo”, contou. “Já fiz muito depois de show, no mar com os peixinhos olhando“, acrescentou.

Durante o bate papo com Ota, Ivete ainda falou como tem sido a rotina de sexo do casal durante a quarentena. “Na quarentena, obviamente, a frequência do sexo é outra porque existem outras prioridades. Mas é o seguinte, tem que ser caceiteiro, garantir. Demora um pouquinho, mas na hora que a casa cai é pedaço de madeira pra tudo que é lado”, brincou.

Recentemente, o casal foi alvo de rumores de divórcio depois que eles apareceram nas redes sociais sem as alianças. Dias depois, ainda sem usarem alianças, o nutricionista aparece dando um beijão em Veveta, no momento em que a cantora estava fazendo uma live musical no Instagram, contradizendo todos os boatos de separação.

