Jair Bolsonaro fará cirurgia para retirada de cálculo renal, em setembro

Nesta segunda-feira (31), Jair Bolsonaro compareceu, às 18h, ao departamento médico do Palácio do Planalto e foi submetido a uma ultrassonografia. Ele foi diagnosticado com cálculo renal.

À CNN, o presidente afirmou que o cálculo está um pouco maior que um grão de feijão e que fará uma cirurgia para retirá-lo em setembro.

“Senti um incômodo e fui fazer o exame. Mas estou bem. Isso é coisa da idade”, afirmou.

No dia 6 de julho, a CNN divulgou que o presidente apresentava sintomas da Covid-19. Jair Bolsonaro afirmou que estava com febre de 38 graus, 96% de oxigenação, e disse que havia iniciado o tratamento com hidroxicloroquina e azitromicina. No dia seguinte, o presidente divulgou que o exame deu positivo.

Jair Bolsonaro permaneceu 19 dias em isolamento no Palácio da Alvorada, refez o exame mais duas vezes e testou negativo no dia 25 de julho.

