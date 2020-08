Jesus Sérgio cobra da Energisa e de Ministério execução do Programa Luz para Todos

O deputado afirma no ofício que a agricultura familiar de diversas zonas rurais está sendo prejudicada com a falta de luz

O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) cobrou esta semana da Energisa e também do Ministério de Minas e Energia, prioridade na execução das obras do Programa Luz para Todos, na zona rural dos municípios acreanos. O deputado afirma no ofício que a agricultura familiar de diversas zonas rurais está sendo prejudicada com a falta de luz, uma vez que a chegada da energia é fundamental para impulsionar a economia do Estado.

E diante da cobrança do deputado Jesus Sérgio, o diretor do Departamento de Políticas Sociais e Universalização do Acesso à Energia do Ministério de Minas e Energia, Rodrigo Santana, informou que a meta do órgão é realizar em 2020 duas mil ligações de pontos de energia no Acre. Já em 2021 a meta também é realizar mais duas mil ligações, e em 2022 mais 1.386 ligações.

Ainda de acordo com o Ministério, já foram contratadas até o momento 1.377 ligações, no entanto, apenas 20 ligações foram executadas em todo o Estado.

Segundo a Energisa, o número baixo para execuções das ligações é devido à pandemia da Covid-19, já que as equipes da empresa estão com dificuldades para entrar nos municípios e realizar as obras do Programa Luz para Todos. Mas, a Energisa confirmou que está empenhada para normalizar as ligações do programa social.

” O Programa Luz para Todos é muito importante para os agricultores do nosso Estado que dependem da energia para produzir e manusear o maquinário. Por isso, cobrei tanto da Energisa, quanto do Ministério urgência nas ligações desse pontos de energia, pois é uma questão de sobrevivência para a agricultura familiar”, destacou o deputado.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários