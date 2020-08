Jogador de basquete sofre enfarte e morre aos 27 anos durante treino

Michael Ojo, jogador de basquete de dupla nacionalidade nigeriana e norte-americana, morreu aos 27 anos de idade, vítima de um enfarte sofrido enquanto realizava uma sessão de treinos individual com a equipe técnica do Estrela Vermelha.

A notícia está sendo divulgada por vários meios de comunicação sérvios, entre eles o jornal Direktno, que revelam que o jogador, a quem nunca foi diagnosticado qualquer problema cardíaco, estaria correndo quando caiu inanimado no campo.

Os serviços de emergência foram imediatamente chamados ao local e o atleta natural de Lagos foi transportado para uma unidade hospitalar situada em Belgrado. No entanto, à chegada, já não apresentava qualquer sinal de vida.

Michael Ojo cumpriu a formação na Universidade Estadual da Florida, nos Estados Unidos, mas os primeiros passos no basquetebol profissional foram dados na Sérvia, quando se transferiu, em 2017, para o FMP.

No ano seguinte, seguiu viagem rumo ao Estrela Vermelha, clube com o qual estaria prestes a terminar contrato, mas com o qual continuava trabalhando para manter a forma física ao longo das últimas semanas.

