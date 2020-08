Jojo Todynho posta foto nua e seguidores vão a loucura: ‘Perfeição’

De costas, a dona do hit "Que tiro foi esse?" só cobriu o bumbum com uma figurinha de coração

A funkeira Jojo Todynho é mesmo poderosa. A artista arrancou elogios dos seus seguidores ao postar uma foto completamente nua no Instagram. De costas, a dona do hit “Que tiro foi esse?” só cobriu o bumbum com uma figurinha de coração.

Na legenda da postagem, Jojo faz um questionamento e uma promessa aos fãs:

PUBLICIDADE

“Você tem vergonha de fazer marquinha? Conte pra mim. Amanhã tem vídeo sobre o assunto.

Ao EXTRA, Jojo disse que muitos conhecidos dizem ter vergonha de mostrar o corpo e por isso resolveu levantar o assunto:

— Eu vou fazer um vídeo sobre maquinhas. Eu recebo muito relatos por direct e até de pessoas próximas mesmo falando sobre algumas coisas relacionadas a vergonha do corpo. E eu senti vontade de fazer esse vídeo. Por isso, postei essa foto para ler os comentários dos seguidores e ter mais conteúdo para falar.

A postagem gerou muitos comentários positivos dos fãs da carioca:

“Perfeição”; “Maravilhosa”; “Está foi a melhor do ano duplo malte”.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários