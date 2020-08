Jornalista da Globo é internado após sofrer infarto

O jornalista Filipe Toledo, apresentador do ALTV 2ª edição, sofreu um infarto na madrugada de domingo (16/8) e precisou ser submetido a um cateterismo cardíaco. De acordo com a equipe médica, a operação foi considerada positiva. As informações são do G1.

Toledo tem 40 anos é apresentador e chefe de redação da TV Gazeta de Alagoas, afiliada da Globo no estado. Durante as comemorações dos 50 anos do Jornal Nacional, ele foi um dos jornalistas que esteve na bancada.

De acordo com a publicação, ele sentiu dores e, ao chegar ao hospital, foi submetido a exames onde os médicos constataram uma obstrução da artéria coronária. Segundo a família, ele segue internado e se está se recuperando bem, sem dores ou complicações.

O apresentador deve continuar em observação no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) por pelos menos 48 horas, procedimento considerado comum nesses casos e passará por novos exames nesta segunda (17/8). A expectativa é que, em breve, ele seja encaminhado para o quarto.

Em nota, a TV Gazeta de Alagoas informa que “agradece, junto com a família, as orações pela saúde do Filipe e deseja uma boa recuperação”.

