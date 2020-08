Jovem baleada dentro de casa, na frente da mãe e do filho, morre no PS 15 dias depois

A ex-presidiária Graziela Souza da Silva, de 21 anos, não resistiu e morreu, na manhã desta terça-feira (11), no pronto-socorro de Rio Branco. Ela foi vítima de uma tentativa de homicídio no dia 26 de julho, na Rua Projetada, no Bujari, no interior do Acre.

No dia do crime, a vítima contou que estava dentro da própria residência quando dois homens em uma motocicleta chegaram no local e o passageiro, que estava armado, invadiu a casa e efetuou vários disparos. Graziela foi atingida por dois tiros no peito.

Relembre: No AC, ex-presidiária tem casa invadida e é ferida com 2 tiros na frente do filho e da mãe

Graziela foi socorrida por um homem que a levou para Rio Branco em um carro. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) interceptou o veículo e levou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco, mas, depois de 16 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), ela não resistiu a gravidade dos ferimentos.

Ainda no dia do crime, o Batalhão de Operações Especiais (Bope) conseguiu prender em flagrante a dupla acusada de atirar contra Graziela. O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil do Bujari.

