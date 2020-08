Jovem de 15 anos leva três tiros quando caminhava com amigo na Sobral

Um adolescente de 15 anos foi atingido por três tiros, na noite desta quinta-feira (20), enquanto caminhava com um amigo na rua Rádio Farol, no Bairro da Pista, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, dois homens em uma motocicleta dos jovens e o passageiro efetuou três disparos contra a vítima. O adolescente foi atingido com um tiro no peito e dois disparos nas costas. O amigo dele saiu ileso. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

Policiais militares fizeram buscas na região, mas os bandidos não foram encontrados até o momento.

A motivação, segundo a polícia, seria a guerra entre facções criminosas. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

