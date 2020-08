Jovem de 27 anos morre após ser atingido por cinco tiros em uma lanchonete

A vítima estava em uma lanchonete com amigos, no bairro João Eduardo 2

José William Aquino do Nascimento, de 27 anos, foi morto com cinco tiros, na noite desta terça-feira (18), enquanto caminhava na Rua Mauá, no Bairro João Eduardo 2, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, dois homens em uma motocicleta se aproximara da vítima e passageiro, que estava armado, atirou 10 vezes contra a vítima, porém, 5 dos disparos acertaram Nascimento nas costas, no braço, abdômen e ombro.

Após ser baleado, José William correu para dentro de uma lanchonete, e os criminosos fugiram do local. A vítima ainda foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), porém, não resistiu morreu dentro da viatura. O corpo foi encaminhado direito para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames.

Policiais militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

A motivação é desconhecida pela polícia. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

