Jovem é baleado acidentalmente por arma de parceiro durante caçada, em Sena Madureira

Um jovem de 17 anos de idade, residente na comunidade Providência, rio Macauã, em Sena Madureira, deu entrada no Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes na tarde desta sexta-feira (7). Ele foi atingido por um tiro de espingarda calibre 28 quando participava de uma caçada a animais silvestres na região do Macauã.

Segundo consta, o disparo saiu da arma que era manuseada pelo seu parceiro de caçada. A espingarda teria enganchado em um galho de árvore, vindo a disparar. A vítima foi atingida nas costas (lado esquerdo).

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Sena foi acionada e prestou socorro ao garoto, transportando-o ao Hospital local.

O pai da vítima relatou para a Polícia Militar que os dois são amigos desde criança e que nunca tiveram nenhuma desavença, razão pela qual acredita que a arma disparou realmente de forma acidental.

