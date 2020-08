Jovem é morta a tiros e facadas por facção e encontrada em matagal no AC

Dois adolescentes foram apreendidos e um suspeito adulto foi capturado, por suposto envolvimento no caso

Uma denúncia feita à Polícia Civil no final da noite desta terça-feira (11) deu conta do corpo de uma jovem de 18 anos, identificada como Manu Alves, dentro de um matagal, no bairro Beira Rio, em Epitaciolândia.

Ela, que provavelmente é do município de Brasileia, teria sido assassinada a tiros e facadas, já que vizinhos escutaram sons de disparo antes de o corpo ser encontrado.

Os envolvidos no crime são faccionados, de acordo com a polícia. Dois adolescentes foram apreendidos e um suspeito adulto foi capturado, por suposto envolvimento no caso.

O delegado de polícia, Luís Tonini, apontou que um dos adolescentes teria cometido o assassinato efetuando o primeiro disparo. O segundo teria acertado o ombro. Em seguida, vários golpes de faca foram dados enquanto a jovem estava agonizando.

O corpo foi resgatado e levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco.

