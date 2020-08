Jovem viaja para comemorar primeiro emprego e morre com amigas em acidente

Um acidente envolvendo uma carreta e um carro causou a morte de quatro jovens com idades entre 15 e 20 anos, na sexta-feira (28), na BR-304, no Rio Grande do Norte. Elas estavam viajando para comemorar o primeiro emprego de Evelin Raiane, de 20 anos. As informações são do G1.

A jovem havia conseguido um emprego em uma empresa de produção de frutas, onde trabalhava antes como jovem aprendiz e foi efetivada. PUBLICIDADE De acordo com a família das vítimas, as jovens, que são de Mossoró, contrataram um motorista, de 35 anos, para levá-las a Natal, onde passariam o final de semana na praia de Ponta Negra. No entanto, o carro se chocou contra uma carreta que seguia no sentido oposto da BR-304, em um trecho que está em obras. O condutor do veículo que levava as jovens foi socorrido com vida, mas está internado em estado grave. As outras vítimas fatais do acidente são Maria Izabel, de 17 anos, Isabel Medeiros, 15, e Rayanni Silva, 17 anos.

