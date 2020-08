Juntos novamente: Maiara e Fernando reatam relacionamento pela sexta vez

Apesar de ainda não terem assumido a volta nas redes sociais, Leo Dias garante que Maiara e Fernando Zor estão juntos novamente. Dessa vez o término do casal não durou nem um mês e os dois já estavam curtindo a folga em Alcinópolis, Mato Grosso do Sul.

Nesta quinta-feira (6), ainda segundo o jornalista, o casal foi pescar no Pantanal. Fernando até chegou a postar foto com um peixe em seu Instagram na qual aparece uma parte do corpo de Maiara, que não postou nada nas redes.

No fim de semana passado, eles estavam juntos na casa de Bárbara Evans. Inclusive, ela fez questão de comentar na foto de Fernando: “Amamos muito”.

