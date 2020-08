Leo Chaves descarta volta de dupla sertaneja com irmão Victor

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Leo Chaves, 43, não pensa em retomar a dupla sertaneja que teve por longos anos com seu irmão, Victor. Em conversa via Instagram com Renato Sertanejeiro, ele declarou que tem aproveitado a carreira solo.

“Não [vou voltar à dupla] e nem tão cedo. Estou muito feliz com a minha carreira solo e ele também. A gente voltou a alimentar a relação de irmão, algo que se perdeu com a carreira”, explicou.

A dupla foi desfeita em 2018, após Victor ser acusado pela ex-mulher, Poliana, de agressão física em 2017. Um vídeo chegou a ser publicado, em que ela é empurrada por ele em um elevador, enquanto estava grávida.

“O meu chão e o de Victor estava bastante trincado. A gente não se separou à toa”, acrescentou Leo Chaves. “Muita gente fica falando: ‘Chama seu irmão pra participar’. Isso em todos os posts que eu faço. Acho que é bom por um lado. Eu não me incomodo com isso, mas é uma perda de tempo. Não vai acontecer agora”.

